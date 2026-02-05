「MLB The Show 26」

人気野球ゲームシリーズ最新作「MLB The Show 26」で、東京ドームでのプレーが可能になった。日本時間4日にMLB公式Xが伝えたが、日本人ファンの注目が球場内の広告の“謎日本語”に集まっている。

MLB公式Xは「速報」として、「日本の東京ドームが、『MLB The Show ’26』でプレイ可能に。『ダイヤモンド・ダイナスティ』モード内で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）との連携コンテンツとして登場」と発表した。

ゲーム画像では、本来なら広告が入る外野フェンスに「頑張ってください！」「よくやった！」「勝ちましょう！」などの日本語が入り、バックスクリーン上部には「さあ行こう！」「ファイト！」という文字もある。

権利関係が影響しているとみられ、X上の日本人ファンも困惑気味。「東京ドーム実装嬉しいけど広告適当すぎだろ笑」「いくらなんでも東京ドームのフェンス広告に『頑張ってください』『よくやった』『勝ちましょう』の日本語をそのまま付けるのはあかんやろw」「この洋ゲー特有の謎日本語は味わい深い」「日本語もうちょいどうにかならんかったんか」などの声が寄せられた。

今作の栄えあるカバー選手には、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が選ばれた。



（THE ANSWER編集部）