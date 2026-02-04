インスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手がインスタグラムを更新。愛犬・デコピンと、長女とみられる子どもの手足が写った写真を公開した。ネット上では撮影者が話題になっている。

大谷は3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムに2枚の写真をアップ。大谷が座った体勢で絵本「デコピンのとくべつないちにち」を持ち、その間に愛犬デコピン、そして長女と見られる手足が写っており、読み聞かせをしているようだ。

文面には日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と記した。

日本早朝の投稿にファンはほっこり。癒されたという声や撮影者を予想するコメントが続出した。

「めちゃくちゃ朝から癒されてます。長女ちゃんの可愛いーあんよが」

「その空間だけマイナスイオンが出てそう」

「長男デコと長女ちゃんがパパの読み聞かせを。で、後ろにはママがいる」

「これを撮ってる真美子さん（？）センスよすぎ」

「撮影者は真美子さんだね」

同作の日本での発売日は2月20日（ポプラ社）。大谷とデコピンは絵本の収益をすべて慈善団体に寄付し、ポプラ社も売上の一部を動物保護団体に寄付する。



（THE ANSWER編集部）