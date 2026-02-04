整形に多額の資金を投じ、理想の姿を手に入れた女性たちが本気で恋を探す恋愛リアリティーショーが開幕。26歳の現役キャバクラ嬢が、総額2000万円を投じた整形の果てに抱いた苦悩と変化を赤裸々に告白した。

【映像】整形後の顔＆豊胸でスタイル抜群のボディ

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

沖縄の美しい海を舞台に始まった新企画「シリコンズラブ」では、シリコンを身にまとい姿を変えた女性たちが真実の愛を求めて集結した。その中の一人として登場したれなは、普段キャバクラで働いている26歳だ。自身の整形について「あんまり計算してないんですけど、たぶん2000万ぐらいかかってます」と、参加者の中でも突出した驚愕の総額を公表した。高額な資金を投じて理想の外見を手に入れた彼女だが、その変化は内面にも影響を及ぼしたという。「整形して、調子乗っちゃって、男の人を少し下に見ているなーって思っちゃった時期もある」と過去の慢心を正直に吐露。今回の旅では、そうした過去の自分を見つめ直し「ちゃんと考えれるようになりたいし、フラットな気持ちで恋愛したい」と、真実のパートナー探しに意欲を見せた。

砂浜で行われた男性陣との対面では、しばらく恋愛から遠ざかっていることを明かし、穏やかな表情でメンバーとの交流を始めた。男性側からは「みんなスタイルがいい」「めっちゃ綺麗」と歓声が上がる中、れなは冷静に相手を見極める姿勢を見せた。個別インタビューでは「私は、自分のことを好いてくれる人が好きなので、お話しして決めたいと思います」と語り、外見の条件よりも自分に向けられる愛情の深さを重視して恋を進めていく構えだ。