「ひと口で世界が変わる」「完成度が高すぎる」【シャトレーゼ】これは沼♡「アイス」

【シャトレーゼ】では「アイス」も充実のラインナップ。ひんやりとした食べ心地を楽しみながら、気分をリフレッシュしたいブレイクタイムにぴったりです。今回は季節限定品も含めた、今すぐ味わいたくなる魅惑のアイスをご紹介します。ぜひまとめ買いして、気軽に楽しんでみて。

ほろっと感が楽しめる！？「ダックワーズサンドアイス キャラメル」

季節限定で登場しているこちら。ダックワーズの生地にキャラメルアイスを挟んだプチ贅沢な仕上がりです。冷凍ながら「香ばしくほろっとほどけるダックワーズ生地」（公式サイトより）が楽しめる本格派。より濃厚感が欲しい時は、キャラメルソースをかけて味わうのも良いかも。

コーティングを施した「カヌレアイスバー」

@mame48goさんが「見た目は控えめながら、ひと口で世界が変わる」と絶賛したこちら。カヌレをアイス風に仕上げた季節限定のアイスです。公式サイトによれば「ねっちりとした食感のアイス」を「香ばしいキャラメリゼを散りばめたカラメル風味コーチング」で包んでおり、贅沢な味わいが楽しめそうです。6本入りもあるので、冷凍庫にストックしておけばいつでも味わえます。

食べ応えが欲しい時に「チョコマカレッタ ザ ビターキャラメルソフト」

コーンタイプのアイスを食べたい時にはこちらの季節限定アイスがおすすめ。キャラメルアイスにチョコを忍ばせていて、@mame48goさんも「完成度が高すぎる！」と絶賛しています。コーンの食感と共に、食べ応えも感じられそう。さらに同シリーズの季節限定として「ザ ストロベリーソフト」も登場しているので、ぜひ食べ比べてみて。

食後のお口直しに良さそうな「アイスキャンディー ソーダ」

6本入りでまとめ買いにぴったりな、ソーダ味のバーアイスをご紹介。@mame48goさんによると「後味はとにかくすっきりで爽快」らしく、お口直しがてら食後のデザートにするのも良さそう。アイス自体は少し平べったい形状で、齧りやすさもうかがえます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino