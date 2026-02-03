千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

2月1日（日）の同番組では、人気芸人の“共演NGリスト”が公開され、衝撃のNG理由が続々と明らかになっていった。

今回は、キングオブコント2022王者のビスケットブラザーズ・原田泰雅を迎えた特別企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ・原田の共演NGリスト」を実施した。

カリスマを自称し、自身のYouTubeでも共演NGを公言している原田と、共演NGにされている滝音、マユリカ、ZAZYがブラインド越しにスタジオで共演。原田が今後さらに活躍の幅を広げていけるよう、共演NGの相手と話し合い、わだかまり解消を目指した。

◆「恩人」と語るケンドーコバヤシも共演NGに!?

冒頭では、原田の共演NGリストを公開。リストには「コロコロチキチキペッパーズ・西野」「ニューヨーク・屋敷」「霜降り明星・せいや」など、人気芸人の名が並ぶなか、大先輩であるケンドーコバヤシの名前も。

原田は「キングオブコントのネタも、『あれやったほうがいいで』って言っていただいた」とケンコバは恩人であるとしたものの、挨拶時に「顔でかすぎて不審者かと思ったわ」と言われ、「もうこの人いいかなって思った」と回顧。

ノブは「完全にボケやん！コバさんなりの！」とツッコミを入れ、原田の繊細すぎる理由に疑問を抱き始める。

また、ニューヨークの屋敷裕政を共演NGにした理由も告白した。

ある日、屋敷とともに乗った新幹線で原田が“残高500円のICカード”を紛失。新幹線のシートを外すなどして必死に探すも見つからず、「屋敷さんに『周りの迷惑になるから』ってめっちゃ冷たくされた」と振り返った原田。そこから「YouTubeで『あいつキモかった』と言われた」「盗まれた可能性がある」と、まさかの疑惑を明かす。

理不尽な共演NGの理由に千鳥は「そんなわけないやろ！」とツッコミを入れ、スタジオ爆笑となった。

さらに共演NGリストに名前があった元NMB48でタレントの渋谷凪咲について千鳥が触れると、原田は「僕らのことめっちゃ好きって言ってくれる」とした上で、「『おはようございます』ってめっちゃ笑顔で言ってくれるんです。明るすぎて惨めな気持ちになる」と明かし、笑いを誘っていた。