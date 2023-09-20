『芸能人の共演NG』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
現役脚本家は俳優のNG対応はプロの仕事の一部であり当然だと語っている
日刊ゲンダイDIGITAL
テレ朝POST
クロちゃんについて「団長とNG」と事務所から伝えられたことを告白
デイリースポーツ
清水は共演NGを否定しつつ「嫌われてるのかなって思ってました」と告白
日刊スポーツ
吉村から「当時、欅坂とバラエティーで共演NG出されました」と告白
渡部は本気ではなく、共演に気後れしている状況だと思うと芸能ライター
週刊女性PRIME
24年後期のヒロインは橋本環奈で、引き継ぎ式での2ショットを期待する声も
東スポWEB
ドラマで共演した宮野真守の大げさな演技に笑いが止まらなくなったと告白
スポニチアネックス
結婚して7年、共演の依頼があっても「お断りをしておりました」と告白
来日した際に花束を渡す役目を務めたが、その後に共演NGにされたという
スポーツ報知
辻希美のYouTubeに辻が21年もの間共演していなかった江頭2:50が出演
クランクイン！
SNSをフォローしたが「つぶやきくだらな過ぎてミュートした」とのこと
モデルプレス
田中は、来年4月クールで放送される石原主演ドラマに出演が決まっている
これまで妻の工藤静香との共演はジャニーズ事務所側が断っていたと芸能記者
Smart FLASH
性加害問題でジャニーズへのテレビ局の忖度が今後なくなる可能性が高いそう
ジャニーズ事務所に所属する木村拓哉との「共演拒否」報道がチラつくと記者
細木さんと同じ誕生日のため「細木さんの番組に出ろよ」と当時言われたそう