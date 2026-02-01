この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【寒波】7日以降注意 かなりの低温＆大雪のおそれ」と題した動画を公開。2月7日以降、日本列島に強い寒気が流れ込み、全国的にかなりの低温となり、特に日本海側では大雪になるおそれがあると解説した。



松浦氏によると、今回の寒波は負の北極振動パターンが明瞭になったことで極渦が分裂し、その一部がカムチャツカ半島付近へ南下することが原因である。これに伴い、2月7日以降、寒気を伴った気圧の谷が日本付近を通過しやすくなり、冬型の気圧配置が強まる見込みだ。



寒気のピークは2月7日(土)ごろと予測されている。上空約1500m付近には、北海道で-18℃以下、北陸で-12℃以下という強い寒気が流れ込み、-12℃のラインは山陰付近まで南下する可能性がある。この状況は8日(日)まで続き、9日(月)の後半から徐々に緩む見通しだという。



この影響で、特に東日本から西日本の日本海側では「日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）」が明瞭に形成され、「かなりの大雪となるおそれ」があると松浦氏は指摘。また、全国の広い範囲で気温が大幅に下がり、東日本や西日本では「かなりの低温」が予測されている。気象庁から「低温に関する早期天候情報」や「大雪に関する早期天候情報」が発表されてもおかしくないレベルの寒波だとした。



寒波は2月7日ごろから始まり、3～4日程度続く見込みである。松浦氏は、日本海側での大雪や全国的な低温に十分注意し、今後の最新情報を確認するよう呼びかけている。