思春期の子どもたちは学校へ行っている間に1日平均70分、スマートフォンを使っているという調査結果が公表された/Catherine Falls Commercial/Moment RF/Getty Images

（CNN）子どもを学校に送り出すと、ほとんどの親はたぶん、この子がきょう1日スマートフォンに多くの時間を費やすことはないだろうと思うはずだ。ところが新たな研究で、事実はそうでないことが示唆された。

米医師会雑誌（JAMA）で発表された研究結果によれば、思春期の子どもたちは学校へ行っている間に1日平均70分、スマホを使っているという。

研究を率いた米カリフォルニア大学サンフランシスコ校のジェーソン・ナガタ准教授は「文字通り学校がある日、児童や生徒が授業を受け」、学習や課題に集中しているはずの時間だと指摘する。

今までの研究で、10代の子どもたちはスマホなどのスクリーン上の娯楽に毎日8時間半を費やすとされている。これはそのうちほんの一部だ。

従来の多くの研究では、10代の子どもたちにスクリーンを見る時間を自己申告させていた。これでは、子ども自身が学校内でスマホを使っていることを白状したくない場合、信頼性が低くなる。一方、今回の研究ではアプリを使って、子どもたちのスマホ使用時間や利用したプラットフォームを追跡した。

子どもたちは学校でスマホを使う時間の大半を、TikTok（ティックトック）やインスタグラム、スナップチャットなどのSNSに費やしていることが分かった。さらに学校で毎日、ゲームアプリを平均15分、ユーチューブなどの動画アプリも平均15分近く利用していた。

子どもは時々、学校での勉強の手助けとして、計算機を使ったりインターネットで情報を調べたりするのにスマホが必要だと主張する。だが実際に学校で使っているアプリが「学校の課題に関係している可能性は極めて低い」と、ナガタ氏は指摘する。

ほとんどの学校は規則でスマホの使用を制限しているが、この研究からうかがえるのは、子どもたちがそれをかいくぐる道を見いだしているという実態だ。

今回の研究は「アンドロイド」搭載スマホのユーザーだけを対象としていた。iPhone（アイフォーン）のユーザーは使用習慣が異なる可能性もあると、ナガタ氏は説明する。

研究チームは米国の思春期脳認知発達（ABCD）研究から2022年9月から24年5月までの複数の週を取り出し、計640人のデータを収集した。

叱らずに変化を促す

学校でスマホを使っていることについて、子どもを責めてはいけない。スマホは子どもを夢中にさせるように作られており、「中毒性」があるとナガタ氏は指摘する。

叱るのでなく、スマホの誘惑にどうやって耐えたらいいか、その子が考える手助けをすることだ。

ナガタ氏は、まず子どもたちに語りかけることから始めるよう勧めている。ルール作りに参加すれば、それを守る可能性も高まるからだ。また、成長するにつれて、テクノロジーに関する責任を自身で管理するスキルを身につける必要もある。

一番子どものためになるのは、スマホを家に置いておくか、学校に着いたら袋にしまい込むという対策だ。

筆者は家に置いておくべきだと考える。これまでも言ってきたように、親は子どもにスマホを持たせたほうが安全と思いがちだが、残念ながらそれは違う。学校で銃撃事件などの緊急事態が起きたときは親に電話をかけるより、周りに注意を払って指示に従ったほうがいい。それに子どもが登校時にスマホを見ながら道を渡ったり、スマホ上で性犯罪者と接触したりしていたら、安全度が下がるのは明らかだ。

スマホを置いて行ったり学校でしまっておいたりしない場合は電源を切るか、サイレントモードに設定するのがいい。通知を受け取ればスマホをいじってしまう可能性が高まると、ナガタ氏は言う。

使わないよう説得するには

学校ではスマホを使わないよう、子どもを説得するにはどうしたらいいのか。

今回の研究に参加していない臨床心理学者、米プリンストン心理療法センターのメリッサ・グリーンバーグ所長は、親が取り上げようとするものよりも、スマホをやめることで得るものに焦点を合わせるべきだと話す。

グリーンバーグ氏は、家族で2時間ほどスマホをやめてみて、後から感想を話し合うのもいいと提案した。「実際の感想はスマホがなくていやだと思うだけなのか、それともほかのことを楽しめるようになるのか。現実感が強まったり、だれかとの会話に本気で集中できるようになったり、通知から解放されたような気分になったりするだろうか」

子どもはきっと、スマホなしで過ごす時間の大切さを理解するだろう。

学校の勉強をがんばりたい子には、スマホが成績に悪影響を及ぼす可能性を説明するのもいいだろう。「いつも気が散って集中力が欠けていると、授業で良い成績を収めることは難しいだろう」とナガタ氏は言う。

ナガタ氏が9〜13歳の子どもを対象に実施した過去の研究によると、SNSをよく使うグループは2年後のテストで語彙（ごい）力、読解力、記憶力の点数が低かった。

さらに、休み時間や廊下でSNSを使っていると、交友関係の妨げになるかもしれないということも伝えよう。人間関係や社交性を養うには相手と向き合い、表情やボディーランゲージを見てそれに応じるのが一番だ。ナガタ氏は、オンラインでは、必ずしも同じような有意義なつながりを築けるとは限らないと語る。

言行一致を心がけて

ナガタ氏によると、親がスマホをどう使っているかというのは、子どものスマホやスクリーンの使い方全般を推測できる最大の指標のひとつだという。

皆さんは親として、気をつけてほしい。子どもが身につけてほしい行動を、自分自身が体現するように。

ナガタ氏は一例として、勤務中はスマホをサイレントモードにしておくことを提案している。

スマホの誘惑に抵抗するのがいかに難しいかを知ることで、少なくとも子どもへの理解が深まるはずだ。そして、共有する上で役立つスキルが育まれるかもしれない。

◇

本稿はカラ・アライモ氏による分析記事です。