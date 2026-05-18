あまりに優しい判断を下したシーズーさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「天使過ぎる」「可愛くて仕方ない」「癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、寝ているパパを起こすか悩んでいる犬→『どうしよう』と近づいた結果…とんでもなく尊い『まさかの判断』】 パパを起こしに行ったら… TikTokアカウント「chun.