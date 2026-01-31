デパ地下で“ポテトサラダ”を買ったら「家族4人分1500円」でショック！「やっぱり止めます」とは言えない…実際“一人前”は何グラムですか？ 知っておきたい「重さの目安」とは

ポテトサラダ1人前は何グラム？

普段から料理をしていても、お総菜の重さを正確に把握している人は意外と少ないかもしれません。まずはポテトサラダ1人前の目安を確認しましょう。

一般的にポテトサラダ1人前は約100グラム前後とされています。小鉢1杯程度の量で、カロリーはおよそ100～170キロカロリー程度です。つまり家族4人分を購入する場合は、約400グラムが目安となります。

しかし、デパ地下の量り売りでは、スプーンですくって容器に入れてもらう形式が多く、自分で重さを把握しにくいのが難点です。店員に「100グラムください」と伝えても、実際には110グラムや120グラムになることも珍しくありません。



デパ地下とコンビニ、ポテトサラダの価格はどれだけ違う？

デパ地下の総菜店で代表的なRF1（アール・エフ・ワン）では、サラダの価格は100グラムあたり300～600円程度で販売されています。肉や海鮮系のサラダになると100グラムあたり500円を超えるものがほとんどです。

仮にポテトサラダを100グラムあたり400円とした場合、家族4人分の400グラムを購入すると1600円になります。「ちょっとしたおかずに」と思って注文したものが、予想外の金額になってしまうのです。

一方、セブン‐イレブンやイトーヨーカドーで販売しているセブンプレミアムのポテトサラダは、120グラムで税込149円程度です。100グラムあたりに換算すると約124円となり、デパ地下の3分の1程度の価格です。

もちろん、素材や調理方法に違いがあるため単純比較はできませんが、日常使いとしてはコンビニやスーパーのお総菜が家計にやさしい選択といえます。



そのほかのお総菜、1人前の重さの目安

量り売りのお総菜を上手に購入するには、代表的なメニューの1人前の重さを知っておくと便利です。

唐揚げは1個あたり約30～40グラム、1人前は3～4個で約100～150グラムが目安です。コロッケは1個あたり約70～80グラム、きんぴらごぼうは小鉢1杯で約50～70グラムになります。煮物類は具材によって重さが大きく異なりますが、肉じゃがなど芋が入るものは1人前100グラム程度が一般的です。

デパ地下の量り売りでは、100グラムあたり400～650円程度の価格帯が多いため、1人前100グラムと考えると1人あたり400～650円、4人分では1600～2600円程度の出費が見込まれます。



量り売りで損をしない3つのポイント

デパ地下の量り売りで思わぬ出費を避けるには、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

1つ目は、注文前に100グラムあたりの価格を確認することです。価格表示を見て、予算内に収まるか計算してから注文すると安心です。

2つ目は、グラム数ではなく金額で注文する方法です。「500円分ください」と伝えれば、予算オーバーを防げます。多くの店舗ではこうした注文方法にも対応しています。

3つ目は、パック詰め商品を選ぶことです。量り売りのほかにパック詰めで販売されている商品もあり、こちらは価格が明確なため安心して購入できます。



まとめ

デパ地下の量り売りでは、普段食べている料理が何グラムか意識していないと、思わぬ出費になりがちです。

ポテトサラダ1人前は約100グラムが目安で、家族4人分の400グラムをデパ地下で購入すると1500～2000円程度かかることがあります。

コンビニやスーパーの同等商品と比較すると2～3倍の価格差があるため、特別な日のごほうびとして利用するか、金額を指定して注文するなどの工夫をすると、家計への負担を抑えられるでしょう。

執筆者 : 上野梓

FP2級、日商簿記3級、アロマテラピー検定2級、夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、整理収納アドバイザー