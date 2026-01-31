疲れを感じたときに体内で起きている「4つの段階」。寝てもとれない…そんな疲労回復のカギは「ホルモン」だった

仕事や家事に追われる毎日に、疲れを感じないことはない。



そんなあなたが感じている「疲れ」の正体を気にしたことがあるだろうか。



自分でも気づけない疲れの正体をわかりやすい図解で解説する、『疲れとり大図鑑』（世界文化社）。著者は、東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長、副院長兼卒後臨床研修センター長の市原淳弘さん。



本書から、疲れを感じたときには体内で炎症が進んでいる？を一部抜粋・再編集して紹介する。

体内では炎症が進んでいる！？

「最近、なんか疲れやすい」、「寝ても疲れが抜けないけど、気のせいかもしれないし……」と、感じていませんか？

実は、その「疲れ」という感覚は、ただの思い過ごしではありません。それどころか、あなたの体の中ではすでに「炎症」という、体を蝕（むしば）む見えない火種が進行している可能性があります。

疲れはよく「気持ちの問題」や「根性が足りないせい」と片付けられがちです。しかし実際には、疲労＝体の危険信号です。風邪をひいているのに無理をすると悪化するように、疲れも放置すれば体調がどんどん崩れてしまいます。

実際に疲れを感じるとき、体の中ではあちこちに炎症が進み始め、体全体に負担がかかり、さまざまな病気の予兆が始まっているかもしれません。

たとえば、厚生労働省の調査では、約60%の人が日常的に疲労を感じていると答えています。また海外の研究によると、疲れを放置すると免疫力が低下し、病気のリスクが高まる可能性が指摘されています。

つまり、「疲れた」と感じるとき、それは体の中で危険な病気のもとが進行しているサインなのです。

目には見えませんが、「疲れた」と感じると、体内では次のようなことが起き、4つの段階をたどります。

【Stage1】なんとなく疲れた感じ

体が少しエネルギー不足になっている状態。自覚症状はほとんどありません。

【Stage2】体がだるく感じる

やる気が出なかったり、なんとなく集中力が落ちたりします。

【Stage3】本格的な疲れが出てくる

体の中で炎症が起き始め、疲れがはっきりと自覚できる段階。

【Stage4】もう動きたくない！

強い倦怠感や集中力の低下が現れ、「休みたい」と感じる状態。

【Stage5】慢性疲労

4の状態が6か月つづくと慢性疲労になり、別の症状も並行して病気の発生率が高くなります。

あなたは今、どのステージの疲れを感じていますか？ステージ3以上なら要注意です。

疲れの特効薬は「ホルモン」？

「1日しっかり休んだのに、まだ疲れが残っている…」そんな経験、ありませんか？

実は疲労には、単なる休息だけではとれない複雑な仕組みがあります。そのカギを握るのが「ホルモン」です。

現代医学で解明されているホルモンは少なくとも50以上ですが、実際には600以上が存在するとされ、未知の領域も多くあります。

なかでも疲労と深く関わるホルモンは数多く、うまく働けば疲れを和らげ、逆にバランスを崩せば、回復に時間がかかる原因にもなります。

たとえば、本格的な疲れが出る“ステージ3”の状態では、すでにホルモンが「危険信号」を出しています。この段階になると、単に寝るだけでは回復せず、体の内部では複雑なプロセスが始まっているのです。

運動による疲労も例外ではありません。軽い筋疲労なら数時間で回復しますが、筋肉の損傷による炎症には24〜48時間が必要です。

ほかにも、ストレスに反応する「コルチゾール」や、気分と睡眠を安定させる「セロトニン」も疲れに大きく影響します。その回復には数週間〜数か月かかる場合もあります。

「疲れた」と感じたとき、それはホルモンの過剰分泌や枯渇のサイン。無視すれば、元に戻るまでに数年かかることもありうるのです。

脳がフル稼働→バランスが崩れる

「なぜかやる気が出ない」「ミスばかりで小さな判断にも不安を感じる」「集中しようとしても頭が重い」──これらは典型的な脳疲労のサインです。

毎日、私たちの脳はフル稼働しています。気づけばストレス対応ホルモンのコルチゾールが増え、やる気をつかさどるドーパミンやセロトニンのバランスが崩壊。結果、バランスが崩れて、不安や思考の鈍りが生まれてしまうのです。

軽度の脳疲労なら、コーヒー片手に10分ぼーっとするだけでも回復しますが、会議＆メール攻撃の連続パンチを食らうと、6〜8時間寝ただけでは足りません。

数日〜数か月レベルで“脳のリハビリ”が必要なことも。同時に、心が疲れる「精神疲労」も見逃せません。

情報処理や対人ストレスでたまった心の疲れは、軽度の疲労なら2時間ほどのリフレッシュで一時的に回復しますが、根本から癒すには5〜8日間のまとまった休息が必要なことがわかっています。

そして、筋肉疲労。トレーニングで生じた筋線維の損傷による炎症は、24〜72時間でピークを迎え、その後回復します。

ただ負荷の強いトレーニングを行うと、その後回復に5〜7日かかるケースも。一晩寝ただけでは痛みや張りが消えないのは、このためです。つまり疲れは「一晩寝れば万事解決」ではありません。

市原淳弘

東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長、副院長 兼 卒後臨床研修センター長。専門医としてホルモンの観点から疲れの原因をひもとき、慢性疲労で悩む患者が全国から訪れる。