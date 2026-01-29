スズキ「新型“5人乗り”コンパクトSUV」発売で“反響殺到”！ 「高級感」漂う室内×全長4.3m級「めちゃ“お手頃”サイズ」に「スズキ車オーナー以外」も大注目！ 4WD性能もスゴい「eビターラ」販売店に寄せられた声とは
ディーラーにはこれまでとは違う客層も来訪
スズキは、同社初の量産BEV（バッテリーEV：電気自動車）である新型「e VITARA（イービターラ、以下eビターラ）」を、2026年1月16日に発売しました。
商品コンセプトに「Emotional Versatile Cruiser」を掲げ、BEV専用に新開発したプラットフォーム「HEARTECT-e」およびパワフルな走りを実現する電動4WD「ALLGRIP-e」を採用（4WDモデルのみ）しています。
インドにあるマルチ・スズキのグジャラート工場で生産される輸入車で、世界100か国以上へ展開されるグローバル戦略車でもあります。
そんな新型eビターラに対する国内ユーザーの反応について、スズキの販売店に話を聞きました。
eビターラのボディサイズは、全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベースは2700mmと、国内でも扱いやすいコンパクトさが魅力です。
スタイリングは、SUVらしいゴツさとBEVらしい未来的な雰囲気が融合された独自のもの。大型ディスプレイなどが機能的にまとめられたインテリアですが、いっぽうで質感も高く「ちいさな高級車」のような雰囲気も漂います。
搭載されるバッテリー総電力量は49kWhと61kWhの2種類が用意され、61kWh版にはリアにモーターを積んだ4WDモデルも設定されます。
パワフルさに加え、悪路走破性にもこだわったという電動4WDの走りっぷりも気になるところです。
グレードは、「X（2WD）」が399万3000円、「Z（2WD）」が448万8000円、「Z（4WD）」が492万8000円です（価格は消費税込み）。
一充電走行距離（WLTCモード走行）は、「X（49kWh）」が433km、「Z（2WD／61kWh）」が520km、「Z（4WD／61kWh）」が472kmと発表されています。
これまでのモデルとは大きく異なる新型車について、ユーザーからどのような反響を得ているのか、発売が目前に迫る2025年12月下旬に首都圏のスズキディーラーへ問い合わせてみました。
「コンパクトSUVのEVモデルとして、スズキ車オーナー様以外の新規のお客様からのお問い合わせが多い印象です。
『早く実車がみてみたい』や『試乗してから（購入するか）決めたい』といったお声が多いですね。
別のスズキディーラーにも問い合わせてみました。
「軽自動車規格ではなく、乗用車でコンパクトなEVということでeビターラにご注目いただいているお客様がいらっしゃいます。
年齢層的には30代から40代のご夫婦や、60代で定年退職された方など、年齢層も幅広いです。
また『マンション住まいなので、充電できるか気になっている』ということで迷われているお客様もいらっしゃいますね。
スズキ車ユーザー以外のお客様を獲得できるかもしれないモデルだけに、現場のスタッフも期待しているんです」
※ ※ ※
これまでにないまったく新しい成り立ちのクルマだけに、新たな客層がディーラーへ訪れているほか、ユーザー・販売店ともに新型eビターラへ大いに期待を寄せている様子がうかがえました。
正式発売後の販売推移など、今後の展開にも注目が集まります。