ディーラーにはこれまでとは違う客層も来訪

スズキは、同社初の量産BEV（バッテリーEV：電気自動車）である新型「e VITARA（イービターラ、以下eビターラ）」を、2026年1月16日に発売しました。

商品コンセプトに「Emotional Versatile Cruiser」を掲げ、BEV専用に新開発したプラットフォーム「HEARTECT-e」およびパワフルな走りを実現する電動4WD「ALLGRIP-e」を採用（4WDモデルのみ）しています。

インドにあるマルチ・スズキのグジャラート工場で生産される輸入車で、世界100か国以上へ展開されるグローバル戦略車でもあります。

そんな新型eビターラに対する国内ユーザーの反応について、スズキの販売店に話を聞きました。

eビターラのボディサイズは、全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベースは2700mmと、国内でも扱いやすいコンパクトさが魅力です。

スタイリングは、SUVらしいゴツさとBEVらしい未来的な雰囲気が融合された独自のもの。大型ディスプレイなどが機能的にまとめられたインテリアですが、いっぽうで質感も高く「ちいさな高級車」のような雰囲気も漂います。

搭載されるバッテリー総電力量は49kWhと61kWhの2種類が用意され、61kWh版にはリアにモーターを積んだ4WDモデルも設定されます。

パワフルさに加え、悪路走破性にもこだわったという電動4WDの走りっぷりも気になるところです。

グレードは、「X（2WD）」が399万3000円、「Z（2WD）」が448万8000円、「Z（4WD）」が492万8000円です（価格は消費税込み）。

一充電走行距離（WLTCモード走行）は、「X（49kWh）」が433km、「Z（2WD／61kWh）」が520km、「Z（4WD／61kWh）」が472kmと発表されています。

これまでのモデルとは大きく異なる新型車について、ユーザーからどのような反響を得ているのか、発売が目前に迫る2025年12月下旬に首都圏のスズキディーラーへ問い合わせてみました。

「コンパクトSUVのEVモデルとして、スズキ車オーナー様以外の新規のお客様からのお問い合わせが多い印象です。

『早く実車がみてみたい』や『試乗してから（購入するか）決めたい』といったお声が多いですね。

別のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「軽自動車規格ではなく、乗用車でコンパクトなEVということでeビターラにご注目いただいているお客様がいらっしゃいます。

年齢層的には30代から40代のご夫婦や、60代で定年退職された方など、年齢層も幅広いです。

また『マンション住まいなので、充電できるか気になっている』ということで迷われているお客様もいらっしゃいますね。

スズキ車ユーザー以外のお客様を獲得できるかもしれないモデルだけに、現場のスタッフも期待しているんです」

これまでにないまったく新しい成り立ちのクルマだけに、新たな客層がディーラーへ訪れているほか、ユーザー・販売店ともに新型eビターラへ大いに期待を寄せている様子がうかがえました。

正式発売後の販売推移など、今後の展開にも注目が集まります。