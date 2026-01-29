この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【山岡家】朝限定570円の激安朝ラーメンと餃子とライスではじまる爆食女のコスパ最高モーニングルーティン」と題した動画を公開した。ラーメンチェーン「山岡家」が朝限定で提供する「朝ラーメン」を、餃子やライスと共に実食。570円という価格ながら、計算され尽くした味わいと満足度の高さを伝えている。



山崎氏が注文したのは、朝ラーメンに餃子、半ライス、そしてアプリクーポンを利用した無料のコロチャーシューを加えたフルセット。まず朝ラーメンのスープを口にした氏は、その優しい塩豚骨の味わいを評価。麺については、山岡家では珍しい細麺が採用されており、「寝起きの喉でもするする入る優しさ仕様」とコメントした。



このラーメンの最大の特徴が、トッピングの練り梅による味の変化だ。梅をスープに溶かすと、さっぱりとした酸味が加わり、味わいが一変。「朝寝坊で遅れて参戦した梅によってやさ塩が一転！攻撃的な味わいに変化」と、朝の目覚めにふさわしいパンチの効いた風味を絶賛した。さらに、山岡家の「第2の主役」と名高い特製餃子を、たっぷりのニンニクを入れた特製タレで堪能。ラーメン、餃子、コロチャー丼と、味覚のジェットコースターが繰り広げられた。



一杯570円という価格ながら、ボリュームも満点。唯一無二の梅の味わいと、この満足感から、氏は「もはやライフハック」とコストパフォーマンスの高さを断言した。優しい塩豚骨スープに梅やネギのパンチが効いた計算されたバランスは、まさに朝に最適な一杯と言えるだろう。