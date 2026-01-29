シャトレーゼで買うべきは「果実食感」アイス！偏食家・氏原が人気プリンやケーキを抑えて選んだ至高の一品
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「年間売上1500万個⁉TVで話題のシャトレーゼ商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」だという氏原が、人気スイーツ店「シャトレーゼ」の商品を独自の目線で評価している。
動画では、テレビ番組で紹介された人気ランキング上位の商品や、SNSで話題のケーキなどを実食レビュー。まず、年間1500万個を売り上げるという「契約農場のたまごプリン」に対し、氏原は「普通に美味い。80点くらい」と高評価を与えつつも、「リピート！とまでは…」と、定番商品ならではの安定感に留まるとした。
一方で、焼き菓子の「梨恵夢 バター風味」には「美味しくない、パサパサ。どこにも拠り所がない」と辛辣なコメント。さらに、テレビ番組の企画で生まれたという「チョコバッキー」のケーキ版にも、厳しい評価を下すなど、偏食家としての本領を発揮した。
しかし、最後に食べたアイス「果実食感バー」のキウイ味には、「うわぁ美味しい！すごいわ、明らかに美味しいわこれ」とこれまでの反応とは一転して大絶賛。「これもリピートだわ」と太鼓判を押し、濃厚なフルーツの味わいを高く評価した。多彩なラインナップを誇るシャトレーゼだが、氏原にとっては素材の味を活かしたシンプルな商品こそが至高の逸品であったようだ。
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube