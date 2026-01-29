連載「Athlete Life in Japan」――第7回Bリーグ横浜BCゲイリー・クラーク【こぼれ話2】

いまやプロスポーツで当たり前の存在になった外国籍選手や指導者たち。しかし、競技以外にスポットライトが当たることは多くない。母国を離れて日本という異国で適応に励みながら、どんな日々を送っているのか。「THE ANSWER」は、連載「Athlete Life in Japan」で様々な声を取り上げる。第7回はバスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）に所属するゲイリー・クラークを取り上げた。今回はこぼれ話として、元NBA選手が東京ドームで体験した野球観戦の秘話を紹介する。

2025年3月15日。東京ドームに集まった観客が一斉にスマホを向けた。その先にいたのはドジャースの大谷翔平投手。MLB東京シリーズのプレシーズンゲームで巨人・戸郷と対峙したスラッガーは、右翼席に豪快な一発をぶち込んだ。場内は総立ちとなり、騒然。その中にクラークの姿もあった。

「僕の席のすぐ近くに飛んできたんだ」

そう振り返る米国出身の31歳。その直後には、「アメリカじゃ絶対あり得ないよ」と驚く光景が待っていた。

「オオタニがホームランを打った時、（捕った人が）他の人にボールを回して見せていたんだ。すごく日本らしくてクールだと思ったよ。みんな規律正しく、リスペクトに溢れ、あの瞬間を楽しんでいた」

NBAでも4季プレーしたクラークとドジャースには意外な繋がりがあった。「高校時代の友人が1人、ドジャースでプレーしていてね。僕の1年前に卒業したんだけど」。それは守護神も務めたエバン・フィリップス投手（現在はフリーエージェント）のことだ。

翌日の阪神戦はSR渋谷のジョシュ・ホーキンソンも観戦。こちらも高校時代のチームメートであるブレイク・スネル投手を応援するために駆け付けていた。競技は違っても、様々なところで関係しているようだ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）