この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【AIはすごいぞ】すぐにできて便利なAI活用法をGeminiを例に紹介します！ 仕事が圧倒的に効率化しますよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「すぐにできて便利なAI活用法をGeminiを例に紹介します！」と題した動画を公開した。動画では、誰でも簡単に実践でき、仕事の効率を劇的に向上させるAIの活用法が紹介されている。



まず戸田氏が示したのは、手書きメモのテキスト化だ。同氏は、紙に書いた企画のポイントをスマートフォンで撮影し、その画像をAI（Google Gemini）に読み込ませるだけで、内容が正確にテキスト化され、要約まで作成される様子を実演。「書き起こしが完璧」とその精度の高さに驚きを見せた。この機能は、紙のメモだけでなく、会議で使われたホワイトボードの写真にも応用可能だと説明した。



次に、プレゼンテーション資料の補助機能を紹介。既存のPowerPointファイルをAIにアップロードし、「このスライドを20分で説明するシナリオを作って」と指示するだけで、発表の流れや各スライドの時間配分、話すべき内容のスクリプトまで自動で生成されるという。戸田氏は、これにより発表の準備時間を大幅に短縮できると指摘した。



さらに、Webサイトの情報を活用したリスト作成も可能だという。動画では、「Amazonで販売しているタッチ対応のモバイルモニターをクーポン込みで安い順にベスト10を並べて」と指示する例を紹介。AIが複雑な条件を理解し、製品リストと解説、さらには購入ページへのリンクまで提示する様子が示された。



これらの活用法は、特別な知識がなくてもすぐに試せるものばかりだ。面倒な文字起こしや資料の構成案作成といった作業をAIに任せることで、より創造的な業務に集中できるだろう。動画で紹介された驚きの時短術を、一度試してみてはいかがだろうか。