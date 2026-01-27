小栗旬と蒼井優が共演するNetflixシリーズ『ガス人間』の新キャストとして、広瀬すず、林遣都、竹野内豊の出演が決定。2月27日に都内で開催されたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」にて発表された。

参考：小栗旬×蒼井優が23年ぶり実写共演 ヨン・サンホ×片山慎三で『ガス人間第一号』リブート

本作は、『ゴジラ』の生みの親である本多猪四郎が監督を務め、1960年に東宝製作・配給で劇場公開された『ガス人間第一号』を実写シリーズ作品としてリブートするもの。Netflixシリーズ『寄生獣 ーザ・グレイー』で監督・共同脚本を務めたヨン・サンホがエグゼクティブプロデューサー・脚本を担当し、『岬の兄妹』『ガンニバル』などの片山慎三が監督を務める。

生放送中のTV局で突如起きた、人間が膨らみ爆死するという未曾有の殺人事件。その犯人はガス化した人間“ガス人間”だった。そして予告される更なる連続殺人。ガスとして自由自在に動き回るガス人間の正体を、誰ひとり一向に掴むことはできないまま、繰り返し起きる不可解な殺人事件に、日本中が恐怖と好奇心で異様な熱気に包まれていく。

ガス人間を追う刑事を小栗、記者を蒼井がそれぞれ演じる本作。新たに出演が発表された広瀬と林は動画配信者役、竹野内はヤクザ役をそれぞれ演じる。あわせて、各キャラクターのビジュアルも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）