お笑いコンビ・空気階段（鈴木もぐら・水川かたまり）がパーソナリティを務めるTBSラジオの冠番組「空気階段の踊り場」の大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」。空気階段の2人がお笑い芸人・岡野陽一をゲストに招いて、「こどおじ＝孤独なおじさん」リスナーたちが投稿してくれた、可笑しくてちょっと切ない珠玉のエピソードをご紹介する。※本稿は、TBSラジオ「空気階段の踊り場」『孤独なおじさん、いざゆかん』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。

松葉杖をついて行ったのに

会社では全員にスルーされた!?

骨折して出社したのに。



私は北海道在住なのですが、先日飲んだ帰り道、酔っ払っていたせいか転倒。右足を骨折してしまいました。やはり加齢のせいでしょうかねえ。年はとりたくないものです。



それはさておき、幸い入院には至らず、2日後には松葉杖をつき出社したんですが、杖、ギプスの理由を誰からもきかれることなく、1日が終わりました。以上です。

（ラジオネーム・髪より髭の方が濃い）

かたまり 今まででいちばんグサッとくるメールかもしんないよ。

もぐら 一応、礼儀として理由きくよね。

かたまり ライトに書いてくれてるけど、結構すごいことですよ、これ。

もぐら 会社に松葉杖ついて出社してきた人がいたら「えっ？」とか「うわ、どうしたんですか？」って絶対きくじゃないですか。

かたまり 絶対きく。ギプスしている人と、金髪にした人は、「どうしたの？」ってきかなきゃ絶対ダメだもん。

もぐら 松葉杖をついて、誰からも理由きかれないって（笑）。すごい偉い方だったら、きけないっていうのもわかるんだけど。もしかしたら、春で忙しかったのかもね、みんなね。

