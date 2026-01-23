1月22日、俳優の西岡徳馬がInstagramを更新し、里見浩太朗と神田正輝との3ショットを披露した。

【写真】赤いセーターがお似合い…イケオジぶりを発揮する神田正輝

激やせの真相はダイエット

西岡は、《寒波の中戸塚カントリーで里見浩太朗さんの黄門様私と神田正輝の助さん角さんでゴルフやりました》《その後、都内某所で食事黄門様にご馳走になりました! 超寒かったけど十歳上の里見さん四歳下の正輝と楽しかったですわい》のメッセージとともに、画像をアップ。真ん中に里見が立ち、2人の肩に手を置いている。

カジュアルなジーンズ姿に目を引くあざやかな赤色のセーター姿で微笑をたたえる神田はヒゲを生やしており、なんともダンディな“イケオジ”風の姿を見せている。

この姿にネット上で驚きと安堵の声が聞かれる。

《テレビの週レギュラーから完全に退かれて、逆に急激に太ったりしたらかえって心配だなと思ったんですけど七十五歳、“普通に若々しい”お姿で、なかなかこの年齢で着られない朱赤のセーターがさりげなくお似合いです》

《神田さんの元気な姿に安堵しました。一時は娘さんの事もあり心配でしたが、落ち着いていられる様子、穏やかにお過ごし下さい》

こうした声が寄せられる理由を芸能プロ関係者が語る。

「神田さんは2024年9月に、27年半にわたって出演した『朝だ! 生です旅サラダ』を卒業しています。その前から“激ヤセ”した姿が注目を集めていて、これには“重病説”のほか、娘の神田沙也加さんの訃報もあったため心労も取りざたされていました。そのため、今回見せた元気そうな姿に安堵したファンが多いのでしょう」

3ショットでも神田は痩せてはいるものの、肌艶はいいように見える。そもそも話題となった“激ヤセ”姿についても神田本人の口から真相が語られている。

「2024年7月に『旅サラダ』で共演するタレントの勝俣州和さんのYouTubeチャンネル『勝俣かっちゃんねる』に神田さんがゲスト出演して事情を話しています。体形が太り気味だったためダイエットを決意。コロナ禍の時期に、ある人から教わった1日のうち17時間、食べ物を絶つ“ファスティング”を試したところ、慣れると辛くなかったため、長くて1ヶ月で終えるものを1年半続けた結果、必要以上に“激ヤセ”してしまったそうです。体調を戻すために休養を取ったと話していました」

1950年12月生まれの神田は、先月に75歳の誕生日を迎えたばかり。これからも元気な“イケオジ”姿を見せてほしい。