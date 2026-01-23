2Ç¯¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿470²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈµÞÆ¡É¤ËÇ¼ÆÀ¡ÖMLB¤¬´°Á´¤Ë¡×¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¡×
MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖTop 100 Right Now¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÇÉ¾²Á¤Ï¡ÈÇúÆ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¤Ç13°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î2024Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤«¤é50¥é¥ó¥¯¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë°Û¼¡¸µ¤ÎÈôÌö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈô¤Óµé¤¹¤®¤ë¡£´°Á´¤ËÉ¾²Á¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤Î¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡ÖÈôÌö¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç°ìµ¤¤ËÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿¡£³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤ÏÍ£°ìÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡£9·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¡¢WHIP0.99¡£4·î¤È9·î¤Ë·î´ÖºÇÍ¥½¨Åê¼ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤Ï3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¡¢2´°Åê¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¡¢µåÃÄ½é¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ470²¯±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤ëÁ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º61°Ì¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ï63°Ì¤È°ìÊâ¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë50°Ì¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Âç·¿·ÀÌó¤ËÁê±þ¤·¤¤¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎµÞ¾å¾º¤ËSNS¾å¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤â¤¦´°Á´¤Ë¡ÈËÜÊª¡É¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë2Ç¯¤Ç²Ã¤ï¤ë»³ËÜ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤²¤Ê¤¢¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥È¥Ã¥×ÁØ¤Ë´°Á´¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¾Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖMLB¤¬´°Á´¤Ë»³ËÜÍ³¿¤òÇ§¤á¤¿´¶¤¢¤ë¤Ê¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¼è¤Ã¤Æ1·å¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤¬Áê¼¡¤°¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇMVP·Ð¸³¼Ô¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê18°Ì¡Ë¤ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê22°Ì¡Ë¤â¾å²ó¤ë½ç°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë