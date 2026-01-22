Orangestar¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤ÎOP¡õED¼çÂê²Î¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ü¥«¥íP¤ÎOrangestar¤¬¡¢2026Ç¯½ÕÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤ÎOP¡¢ED¼çÂê²Î¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Orangestar¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥Î¥è¥¾¥é¾¥²üÈÉ¡×¤ä¡ÖDAYBREAK¡¡FRONTLINE¡×¡¢¡ÖSurges¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ü¥«¥í P ¡£
¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤Ï¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¶Ç ²ÂÆà¤Ë¤è¤ë»Íµ¨¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ WIT STUDIO ¤¬ÉÁ¤¯¡£
¡ãOrangestar ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤ÎOP¡¦ED¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É°ìÇ¯Á°¤Ç¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë»×¤¤¤ÎÃæ¡¢¶ÇÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¿÷µÆ¤È¤µ¤¯¤é¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Æó¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù
2026Ç¯½Õ ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï
¸¶ºî¡§¶Ç ²ÂÆà¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë/KADOKAWA´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¹¥ª¥¦
´ÆÆÄ¡§»³ËÜ ·ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¶Ç ²ÂÆà¤¬ËÂ¤°»Íµ¨¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿WIT STUDIO¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡£
¡ãOrangestar Profile¡ä
2013Ç¯4·î¤Ë¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2014Ç¯¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¹¥Î¥è¥¾¥é¾¥²üÈÉ¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2015Ç¯4·î¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌ¤´°À®¥¨¥¤¥È¥Ó¡¼¥Ä¡×¤òÈ¯É½¡£2017Ç¯1·î¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSEASIDE SOLILOQUIES¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£
2021Ç¯8·î¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥Èweb movie¡Ö²Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¡×ÊÓ¤È¤·¤Æ¡ÖSurges (feat.²ÆÇØ & ¥ë¥ï¥ó)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤è¤ó¤À¡£
2024Ç¯6·î¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¡ÉAnd So Henceforth,¡É Tour¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢12,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
Ⓒ¶Ç²ÂÆà¡¦¥¹¥ª¥¦¡¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¨¥Ã¥¸¡¦KADOKAWA¡¿½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ò
