ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤é²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¤â¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥·¥çー¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥»¥ì¥Ö¤¬½¸·ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1·î21Æü¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥í¥À¥óÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ªー¥ë 2026-2027Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¡£²£ÉÍÎ®À±¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡ÊStray Kids¡Ë¡¢¥ß¥ó¥®¥å¡ÊSEVENTEEN¡Ë¤é¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¢£¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÀªÂ·¤¤
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î²£ÉÍÎ®À±¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬»²²Ã¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤«¤é¤Ï¡¢Stray Kids¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢SEVENTEEN¤Î¥ß¥ó¥®¥å¤ÎÂ¾¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡¢¥ë¥¤¡¦¥¬¥ì¥ë¡¢¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Éー¥Ê¥ó¡¢¥Ø¥ó¥êー¡¦¥é¥¦¡¢¥é¥ー¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢¥¢¥Ý¡¢¥Þ¥¤¥ë¡¢¥ë¥«¡¦¥°¥¡¥À¥Ëー¥Î¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¥ë¥Ò¥ãー¡¢¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤¬¥·¥çー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍÎ®À±¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¦ー¥ë¥Î¥Ã¥Á¥É¥é¥Ú¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥ëー¥Ç¥Ë¥à¥¸ー¥ó¥º¤Ë¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥Ü¥ó¥Ðー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥«¥·¥ß¥¢¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸ー¥ó¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÂôÎ¼¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¤È¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¸¥ãー¥¸ー¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¥Ç¥Ë¥à¤Î¡Ö¥«¥×¥ê¥¹¡×¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÃåÍÑ¡£
¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¦ー¥ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥¦ー¥ë¤Î¡Ö¥Ðー¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¥«¥éー¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¦ー¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ú²èÁü¡Û²£ÉÍÎ®À±¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥ß¥ó¥®¥å ¼Ì¿¿
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á
(C) Getty Images
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë Winter 2026-2027 Show
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥£¥ªー¥ë ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://x.gd/CrE9H