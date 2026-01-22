ドジャースが２１日（日本時間２２日）、カブスからＦＡとなっていたカイル・タッカー外野手（２９）との４年２億４０００万ドル（約３８０億円）での大型契約を正式に発表し、ドジャースタジアムで入団会見が行われた。

現地放送局「スポーツネット」はインタビュー動画も公開。タッカーはその中でドジャース入りの決め手についても問われ、「フロントやコーチ陣と話を重ねる中で、ここが本当に合うと感じた。自分と家族にとって、ここは最高の落ち着き先だと思った」と話し、「カリフォルニアでの生活は、決して悪くないどころか、かなり良いと思う。正式にドジャーブルーを着た今、自分の役割を果たすのが楽しみだし、チームのみんなも同じ気持ちだと思います」と胸を躍らせた。

ブルージェイズ、メッツと３球団の争奪戦となり、ブルージェイズが１０年総額３億５０００万ドル、メッツが４年３億２００万ドルを提示していたと報じられた。繰り延べ金を除き年平均６０００万ドルは、ドジャース・大谷翔平の７０００万ドルに次ぐ歴代２位の金額となっている。