Wソックス・村上宗隆【写真：ロイター】フルカウント

MLBで1試合2本塁打の大暴れを見せた村上宗隆 高津臣吾氏の投稿に爆笑

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間16日、ホワイトソックス村上宗隆が1試合2本塁打の大暴れを見せた
  • 高津臣吾監督はInstagramで「ヘルメットから髪の毛出ちゃってます」と投稿
  • ファンからは「私も思ってたw最高です」などと爆笑の声が殺到している
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