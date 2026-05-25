カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手（22）が25日、自身のXを更新。一般女性と婚約したことを報告した。常松は「お騒がせしています。昨夜より情報が出回っていますが、婚約は事実です」と報告。SNSでは24日頃から常松が結婚したのでは、という噂がささやかれており、これを認めた形となった。「ただ、お相手は一般の方です。親友の直接の紹介で出会い、今も一般企業で普通に働いています」とし、「根拠ないデマも