たった一人の日本選手がＭＬＢの勢力図すら塗り変えるかもしれない。?令和初の３冠王?村上宗隆内野手（２６）が加入したホワイトソックスが快進撃を見せている。１７日（日本時間１８日）に本拠地で行われたカブスとのシカゴ対決では、延長１０回に９―８で逆転サヨナラ勝ち。２連勝で２４勝２２敗と貯金を「２」に増やし、ア・リーグ中地区の首位に立つガーディアンスと１ゲーム差の２位につけている。２０２４年にはシーズン