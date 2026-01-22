車中泊仕様の『マイルーム』2モデル出展

日産自動車は、2026年1月30日から2月2日に幕張メッセで開催される『ジャパンキャンピングカーショー2026（JCCS）』への出展概要を発表した。

【画像】ウッディな空間でどこでもマイルーム！ 車中泊仕様の『キャラバン』と『NV200バネット』

国内最大級のキャンピングカーとアウトドアレジャーの祭典である同イベントに、日産は『キャラバン・マイルーム（MYROOM）』と『NV200バネット・マイルーム』の2台を出展する。



この『マイルーム』シリーズは、『部屋ごと出かけて憩うことができるクルマ』という新発想で開発された、新たな車中泊のカタチを提案するモデルである。

いずれのモデルも、全国の日産ディーラーで購入可能であり、メーカー純正架装モデルならではのメーカー保証やアフターサービスも充実している。

キャラバン・マイルーム

『マイルーム』シリーズは、インテリアに木目をふんだんに使うことで『クルマの内装感』を徹底的になくし、シンプルでミニマルなデザイナーズホテルのような洗練された空間を実現している。

『キャラバン・マイルーム』は2列目シートに『2 in 1シート』を採用、目的に到着後は簡単にアレンジしてソファーのように使うことができる。



日産キャラバン・マイルーム 日産

さらに、ベッドとテーブルを組み合わせることで、『リビングルームモード』や『ベッドルームモード』、『ダイニングルームモード』と、車内を自在にアレンジして活用することが可能だ。

車内は快適な車中泊を楽しめるよう、ボディやルーフにマイルーム専用のアルミシート製断熱材やウレタンシートが採用されている。

ボディカラーは『サンドベージュ』、『ディープフォレスト』、『ピュアホワイトパール』、『ステルスグレー』、『ミッドナイトブラック』のモノトーンと、2トーンカラーの『サンドベージュ/ホワイト』を設定する。

『キャラバン・マイルーム』は、キャラバン・バンの標準幅・ロングボディ・標準ルーフ・低床の、ガソリン車とディーゼル車をベースとする。駆動方式は2WDと4WD（ディーゼルのみ）を設定する。

価格は576万5100円（プレミアムGX・2WD・ガソリン）から749万8700円（グランドプレミアムGX・4WD・ディーゼル）となる。

NV200バネット・マイルーム

『NV200バネット・マイルーム』は、『マイルーム』のコンセプトはそのままに、1人でゆったり、2人でぴったりくつろげる、ナチュラルで洗練された空間を提供する。

コンパクトで使いやすいボディサイズながら、『キャラバン・マイルーム』と同じ『2 in 1シート』を2列目に採用、のんびりとくつろげる空間を実現した。



日産NV200バネット・マイルーム 日産

また、ルーフとスライドドア、バックドアに耐湿性に優れたマイルーム専用のアルミシート製断熱材を採用し、車中泊時の快適性を向上させている。

そのほか2WDモデルには、『コンフォートサスペンション』を採用し、移動中も快適な乗り心地を実現している。

ボディカラーは、『サンドベージュ』、『スーパーブラック』、『ホワイトパール』、『ダークメタルグレー』のモノトーンと、2トーンカラーの『サンドベージュ/ホワイト』を設定する。

『NV200バネット・マイルーム』はバンのガソリン車をベースとし、駆動方式は2WDと4WDから選択できる。

価格は2WDが484万3300円、4WDが515万7900円となる。