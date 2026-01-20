全日本スキー連盟は２０日、スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）のミラノコルティナ冬季五輪（２月６日開幕）の日本代表選手を発表した。

女子は、前回２０２２年北京五輪で日本女子最年少メダリストとなった２大会連続の村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、３大会連続の岩渕麗楽（バートン）、ともに初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）、１８歳・鈴木萌々（キララクエスト）の４人が選出された。昨年の世界選手権ＢＡでは村瀬が金、岩渕が銀、深田が銅、鈴木が４位と日本勢が上位を独占しており、ミラノ大会では、冬季五輪の日本女子初となる表彰台独占にも期待がかかる。

男子は、いずれも初選出となった２３歳の木俣椋真（ヤマゼン）、ともに２０歳の荻原大翔、長谷川帝勝（たいが、ともにＴＯＫＩＯインカラミ）、２１歳の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）の４人が名を連ねた。日本男子はＢＡ、ＳＳともにまだ五輪でメダルがなく、若いメンバーで初の表彰台をつかみに行く。

男女各最大４枠。２０２４〜２５年シーズンと、２５〜２６年シーズンの今月１９日までの期間に行われたＷ杯、世界選手権などの大会で獲得したポイントで上位の選手が選出された。