タレントのＭＥＧＵＭＩが、１９日深夜放送の「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（テレビ朝日系）に出演。スイスやイタリアの留学事情を明かした。

ＭＥＧＵＭＩの息子は、スイスに留学し、その後スペインに留学中。「ちょっとユニークな感じ。中３から（留学に）行って、今高２」という。

これにゲスト出演した俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香を両親に持つ実業家の岸谷蘭丸氏が「スイスか…。太いっすね、家が」とコメント。「スイスは学費が一番高いっす。金正恩とか留学しました」と説明した。

ＭＥＧＵＭＩは「いやいやいやいや」と一応、否定。「うちが行ってる学校じゃないですよ」と前置きし「（スイスの）一番やばい学校があって、そこは金正恩が行ってたり…」。さらに「そこは９０％の子が自家用ジェットで通学してる」と語った。

また、「（脳科学者の）中野信子さんが仰ってたのは、他人の違う価値観を受け入れた瞬間に偏差値が上がるって。ってことは、文化も違えば体温の感覚が違う」といい、「冬でもタンクトップで窓開けて寝たりするんだって。そういった感覚を留学って受け入れるから、やっぱ私は（留学は）よかったなって」と笑顔を見せた。

そんな息子は、海外の影響を受けているそう。「うちの息子、おやつに生ガキ食べてます。スペインにいるからおやつが生ガキになっちゃった」と話した。