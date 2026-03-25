米国とイスラエルによるイラン攻撃が続くなか、北朝鮮の金正恩総書記が活発に動き回っている。3月も22日までに最高人民会議（国会）代議員選挙の投票や、駆逐艦「崔賢」の視察など、大きな行動が計10回に達する。大勢の群衆を前に屋外で演説するなど、緊張する様子もほとんど見せていない。【画像】「北朝鮮ではあってはならないことだが…」金正恩の愛娘キム・ジュエ（13）が見せている“まさかの行動”を写真で見る北朝鮮外