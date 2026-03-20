高市早苗首相は19日（現地時間）、ホルムズ海峡での軍事作戦への参加可否に関連し、ドナルド・トランプ米大統領に対して「日本の法律の範囲内でできることとできないことがあるので、詳細にきっちりと説明した」と明らかにした。高市首相は同日、ワシントンD．C．のホワイトハウスで非公開で行われたトランプ大統領との首脳会談後、日本の記者団に対し、「（対話の性質上、）機微なやり取りではあるが、ホルムズ海峡の安全確保とい