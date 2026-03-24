金正恩（キム・ジョンウン）北朝鮮国務委員長は「核保有国の地位を決して後退させることなく引き続き強固にしていき、敵対勢力によるあらゆる反共和国的挑発行為を打ち砕くための対決闘争を攻勢的に展開する」と明らかにした。24日、朝鮮中央通信によると、金委員長は前日、最高人民会議第15期第1回会議で行った施政演説で、対外政策に関連してこのように述べた。金委員長は「韓国を最も敵対的な国家と規定し、強硬な言動で徹底的