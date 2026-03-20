【ワシントン＝堀和彦】高市首相は１９日の日米首脳会談で、北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて、「金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と直接会う気持ちが非常に強い」とトランプ大統領に伝えた。会談後、首相が記者団に明らかにした。日本政府によると、首相はトランプ氏に拉致問題の即時解決について、引き続きの理解と協力を求め、「全面的な支持」を得た。首相は昨年１１月、拉致問題の解決に向け、日朝首脳