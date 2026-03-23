国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）は11日、中国当局に拘束されている脱北女性について、北朝鮮への強制送還を直ちに中止するよう中国政府に求めたと発表した。女性は韓国への渡航を試みた際に拘束され、北朝鮮に送還されれば拷問や強制労働など深刻な人権侵害に直面する恐れがあるとしている。実際、脱北に失敗した女性に対する北朝鮮当局の仕打ちは、人道のかけらすら見当たらないものと言える。北朝鮮北部の咸