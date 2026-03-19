北朝鮮の金正恩総書記が、娘の金主愛氏を伴って国家行事に登場する光景は、もはや特別なものではなくなりつつある。最近も西部地区の長距離砲兵部隊によるロケット砲射撃訓練を視察し、韓国全土を射程に収める火力を誇示したが、その場にはジュエ氏の姿があった。父と並び軍事行事を見守る姿は、単なる家族同行ではなく、次世代指導者としての「後継者修業」の一環とみられる。これまで公開されてきた映像で、ジュエ氏は常に落ち着