極楽湯×『名探偵プリキュア！』がコラボへ！ 全問正解でグッズがもらえる“テスト”など実施
テレビアニメ『名探偵プリキュア！』とのコラボ企画「TVアニメ『名探偵プリキュア！』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン」が、2月5日（木）〜3月3日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ12店舗で開催される。
【写真】描き下ろしイラストを使用！ キュートなコラボグッズも登場
■楽しい企画がたくさん
今回開催される「TVアニメ『名探偵プリキュア！』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン」は、明智あんなや小林みくるの浴衣姿など、描き下ろしイラストを用いた期間限定のコラボイベント。
期間中は、入館料金にプラス料金で限定のマフラータオルがゲットできる「名探偵プリキュア！プラスセット」の販売をはじめ、各キャラクターをイメージしたコラボ風呂や、コラボ装飾、全問正解でオリジナルクリアカードがもらえる「名探偵プリキュア！テスト」などが行われる。
また、各キャラクターをモチーフにした「あんなのブルーベリータルト」や「みくるの明太クリームオムライス」、「るるかの黒蜜きなこパフェ」といったコラボメニューが登場。加えて、各メニューを注文ごとに「オリジナルコースター」がランダムでもらえる特典も用意される。
さらに、描き下ろしイラストをデザインした「アクリルスタンド」や「トレーディングロッカーキー風キーホルダー」、「おなまえバッジ」、「ボールペン」などコラボグッズも販売され、2000円（税込）購入ごとに「イラストカード」がランダムでプレゼントされる。
