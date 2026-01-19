この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

トラベラーのSHO氏が「【総工費100億円】日本一意味不明な「巨大テーマパーク」がゴーストタウンに…営業中なのに人が消えた驚愕の理由とは？」と題した動画を公開。兵庫県姫路市にある「太陽公園」を訪れ、その不思議な魅力に迫りました。



動画でSHO氏は、まず園内の「石のエリア」を散策します。エリア内にはフランスの凱旋門、中国の兵馬俑、エジプトのピラミッドなど、世界の名だたる遺跡や建造物のレプリカが点在。さまざまな国の文化が混在する、独特の空間が広がっています。



続いてモノレールに乗り、山の頂に立つ「城のエリア」へ。ここにはドイツのノイシュヴァンシュタイン城を再現したという「白鳥城」がそびえ立ちます。城の内部はトリックアートや豪華な王座の間、フォトスポットなどが設けられており、こちらも見どころ満載です。



SHO氏によると、この公園は社会福祉法人が運営しており、「どんな人でも世界中を旅した気分になれる場所を作りたい」との思いから設立されたとのこと。現在、来場者が少ない理由として、アクセスの不便さやテーマの分かりにくさ、海外旅行が身近になった時代の変化などを考察しています。



世界中の観光地を一度に楽しめるかのような不思議な空間は、一見の価値がありそうです。週末のお出かけ先の候補として、チェックしてみてはいかがでしょうか。