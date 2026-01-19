¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡¡¡Ö¿ÆÍ§¡×¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË½Ïª¡ª¡©ÀéÄ»¥Î¥Ö¤Ä¤Ã¤³¤ß¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÆÍ§¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê32¡Ë¤¬18ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤ABEMA½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡È¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË½Ïª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëABEMAÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌ©ÃåVTRÂè2ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢À¾ß·¥¢¥Ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¿åÃå¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÀ¾ß·¥¢¥Ê¤È¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÀ¾ß·¥¢¥Ê¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÃ¦¤¤¤À¤éÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¾ß·¥¢¥Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎË½Ïª¡£¤¹¤ë¤ÈÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÃ¦¤¬¤·¤Æ¤ë¤Î¡©Ã¦¤¬¤·¤Æ¤¿¤éÌäÂê¤ä¤¾¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿ÆÍ§¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈÝÄê¤·¤¿¡£