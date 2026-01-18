群馬町（現群馬県高崎市）で１９９８年に一家３人が殺害された事件は、１４日で発生から２８年となった。

県警は事件の風化を防ぎ、新たな情報提供につなげようと、殺人容疑で指名手配されている元トラック運転手小暮洋史容疑者（５６）の歯科治療の記録を、初めて公開した。

県警のホームページで１２日から公開されているのは、９５年の小暮容疑者のデンタルチャート。左奥歯が欠けているのが特徴で、詰め物やかぶせ物の位置も示されている。県警によると、歯の特徴は個人の特定に有用な情報で、小暮容疑者が治療を受けた際の通報などにつなげる狙いがあるという。

小暮容疑者は９８年１月１４日、一方的に好意を寄せた同町三ツ寺の女性宅に押し入り、女性の両親と祖母の３人を殺害した疑いがある。

県警は５３人態勢で捜査を続けており、９８年から昨年末までに寄せられた情報提供は計３７７７件に上る。１２日には高崎市のイオンモール高崎で、現在の小暮容疑者を想像して描いた似顔絵を掲載したティッシュを配布するなどした。

県警は「ささいな情報でも連絡してほしい」と呼びかける。情報提供は高崎北署（０２７・３７１・０１１０）か、県警のフリーダイヤル（０１２０・５４７・５９０）へ。