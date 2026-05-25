お笑いコンビ・Dr.ハインリッヒの彩さんは5月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンの行動に注意を促し、話題となっています。【投稿】「触らないで下さい。特に男性の方」「めちゃくちゃ怖い」「男女逆でもコレは嫌」彩さんは「応援してますと声をかけていただくのはいいのですが、触らないで下さい。特に男性の方。知らん異性に急に腕を捕まれるのは不愉快でしかない」と投稿。ファンのマナーや行動について注意喚起しました