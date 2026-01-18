昨年末、異国の路上で変わり果てた姿で発見された中国福建省出身のインフルエンサーUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）がようやく帰国できたようだ。複数の現地メディアが、彼女の近況を伝えている。

【写真を見る】美人インフルエンサー（20）“変わり果てた姿”に…足を負傷し痩せ細った状態で手にはレントゲン写真のようなものを持っていた

Umiさんはタトゥーにロングネイル、へそ出しトップスといったギャル系のルックスが支持され、中国のショート動画プラットフォーム「Douyin」で2万人以上のフォロワーを集める存在だった。しかし、昨年12月6日を最後に「Douyin」の更新を停止し、まもなくカンボジアの路上で発見された。

海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「昨年末ごろ、中国の大手SNS『Weibo』で、"Umiさんとみられる女性がカンボジアの路上にいる"と騒ぎになりました。拡散された画像の女性は、Umiさんと同じカチューシャをつけているものの、身なりは汚れ、うつろな表情を浮かべ、どうやらホームレス状態のようです。

あまりの変貌ぶりに『クスリ漬けにされたのでは』や『歯を全部抜かれたのでは』など、さまざまな憶測がネット上を飛び交いました」

カンボジア駐在の中国大使館は1月4日、Umiさんは治療のため病院に搬送され、帰国に向けた手続きが進んでいると「Weibo」で発表した。また、彼女が"高給の仕事がある"と誘われてカンボジアにやってきたことも明かした。

中国メディアの報道によると、Umiさんはカンボジアの病院で、肺感染症、胸膜炎などの診断を受け、薬物検査では陽性反応が出たという。しかし現在は帰国して、回復に向かっているようだ。前出のジャーナリストが語る。

「母親が親戚とともにカンボジアに渡り、Umiさんは最近ようやく帰国できたそうです。しかし親族は取材に対し、Umiさんの容態はかなり良くなったものの、まだ足に問題が残っていることを明かしています。"長期間歩かずにいたせいで神経に影響が出た"とみられています。

カンボジアの路上で発見されたUmiさんの足は紫色のアザにまみれ、手にはレントゲン写真のようなものを持っていました」

複数の報道で、Umiさんはカンボジアに渡航後、現地の犯罪グループに拉致されて暴行や拷問を受け、売春を強要されていたとされている。

「Umiさんは昨年10月、〈詐欺集団の幹部の恋人〉というSNSのコメントに対して、〈以前はね〉と返信しつつ、〈私はその業界に関わっていない〉としていました。独特のジョークだった可能性もありますが……。いずれUmiさんが回復すれば、彼女に何が起きたのか明らかになることでしょう」

華やかなライフスタイルを発信してきた美人インフルエンサーが、一転、地獄に突き落とされた理由とは──？