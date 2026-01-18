嵐の二宮和也（42）が司会を務める「ニノさん」（日本テレビ）が3月限りで終了と報じられている。一昨年10月に放送時間がゴールデンに移行したのが原因だというのだが――。

「ニノさん」は二宮の初の冠番組として2013年4月に深夜番組（水曜24:59〜25:29）としてスタートした。半年後には日曜午後（12:45〜13:15）の放送となり、20年4月からは日曜午前（10:25〜11:25）へと移った。そして24年10月から金曜夜（19:00〜19:56）に昇格した。

ところが、引っ越し先の裏番組には「ザワつく！金曜日」（テレビ朝日）という強敵がいた。「ザワつく！」も深夜番組（水曜24:20〜24:50）からのスタートだったが（当初は「ザワつく！一茂良純時々ちさ子の会」）、評判が良かったため19年4月から金曜21時台に。さらに半年後には金曜19時台に繰り上がった。民放プロデューサーは言う。

「テレ朝の金曜19時台はアニメ枠で定着しており、当時は『ドラえもん』と『クレヨンしんちゃん』が放送されていました。それらを土曜に移動させてまで強行した編成でしたから、業界では疑問の声も上がりました。しかし、テレ朝の思惑は見事にはまり、『ザワつく！』は高視聴率を連発、テレ朝の年間視聴率三冠王の奪取に貢献したのです」

そんな金曜19時台にやってきたのが「ニノさん」だった。デイリー新潮は24年8月4日配信の「本当はもっと早く実現するはずだった…苦節12年「ニノさん」ゴールデン進出のウラ事情」で、なかなかゴールデンに進出できなかった事情を報じている。

ラストツアーは3〜5月末

「日テレは二宮のMC力を買っており、意外に高齢層の数字を持っていることも把握していました。とはいえ、さすがに『ザワつく！』に勝てるとまでは考えていなかったと思います。さらに、同じく裏番組の『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS）には事務所の後輩であるSixTONESのジェシーと田中樹がレギュラー出演。世帯視聴率では『ザワつく！』に敵わないし、コア視聴率ではSixTONESに及ばなかった……」

結局、報道の通り、ゴールデンに移行して視聴率が取れなかったから打ち切りということだろうか。

「いえ、むしろ“円満終了”で、二宮のスケジュールが確保できないことが大きかったと聞いています。一旦終了ということなのでしょう。なにせ3月からは嵐のラストツアーがスタートしますからね」

“We are ARASHI”と名付けられたツアーは、3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪を回り、5月31日の東京ドーム公演をもって嵐としての活動を終了することが発表されている。

10月から新番組？

「さらにその後、二宮には日曜劇場『VIVANT 続編』（TBS）のロケが待っています。今回のロケはアゼルバイジャンだそうですから、前回のモンゴルよりも遠い。ロケは嵐のツアーが終わった後、6月から7月にかけて行われるのではないでしょうか。となると、『VIVANT 続編』は10月期の放送になるのでしょう」

日テレはどうするのだろう。

「10月期に二宮がMCの新番組を考えているそうです。実はレギュラー化こそされていませんが、日テレには二宮の番組がまだあるんです」

24年4月5日から6週にわたって放送された「クイズ 多い方が勝ち！」は二宮が司会だった。

「この年の年末にはSP版も放送され、評判もなかなか良かったのです。また、これまで3回の特番が放送された『クイズ！できる？できない？』も二宮がMCでした。まだ時間があるので、それらを候補に考えているそうです。さらに、TOKIOがいなくなった後の『ザ！鉄腕！DASH!!』という大技もあり得るかもしれません」

「鉄腕！DASH」の後継番組という手だって考えられなくはないのでは？

「ともあれ、日テレは二宮と縁を切ることは考えられません。今回の番組終了の情報も、『ニノさん』のラストスパートへ向けたショック療法、話題性を狙ってのことだと思います」

