4月になり、テレビでは多くの新番組が始まった。その一方で、終了した番組も多い。そこで本誌はアンケート調査を実施。「放送終了が残念な番組はどれ？」を、全国のテレビ好きの20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのは、2025年度で放送終了になったおもな15の番組で、そのなかから1番組を選んでもらった。では、「放送終了が残念な番組」トップ5からみていこう。【第5位】『with MUSIC』32票日本テレビ系／土曜22時