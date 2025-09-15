9月12日、「嵐」の二宮和也がMCを務めるバラエティ番組『ニノさん』（日本テレビ系）が放送された。番組に出演した8人組アイドルグループ「timelesz」に疑念を抱く人もいるようだ。MCの二宮が毎回さまざまなゲストを招く同番組は、ゲストがやりたいこと、気になることを軸に、トークやゲームをおこなう内容。この日も、豪華なゲストがそろった。「女優の伊藤沙莉さん、timeleszの寺西拓人さん、篠塚大輝さんがスタジオゲストで