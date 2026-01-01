プレミアリーグ 25/26の第22節 トットナムとウェストハムの試合が、1月18日00:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、マティス・テル（FW）、シャビ・シモンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、パブロ（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ウェストハムのマテウス・フェルナンデス（MF）のアシストからクライセンチオ・サマービル（FW）がゴールを決めてウェストハムが先制。

20分、トットナムが選手交代を行う。ベン・デイビス（DF）に代わりジェド・スペンス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-1とウェストハムがリードしてハーフタイムを迎えた。

トットナムは後半の頭から選手交代。アーチー・グレイ（MF）からイブ・ビスマ（MF）に交代した。

62分、トットナムが選手交代を行う。マティス・テル（FW）からドミニク・ソランケ（FW）に交代した。

64分トットナムが同点に追いつく。ペドロ・ポロ（DF）のアシストからクリスティアン・ロメロ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

78分、ウェストハムが選手交代を行う。パブロ（FW）からギド・ロドリゲス（MF）に交代した。

90分、トットナムが選手交代を行う。ウィルソン・オドベール（FW）からルーカス・ベルグバル（MF）に交代した。

90+1分、ウェストハムが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からカラム・ウィルソン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ウェストハムが逆転。カラム・ウィルソン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もウェストハムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウェストハムが1-2で勝利した。

なお、トットナムは19分にベン・デイビス（DF）、39分にアーチー・グレイ（MF）、45+1分にクリスティアン・ロメロ（DF）、57分にミッキー・ファンデフェン（DF）、78分にジェド・スペンス（DF）に、またウェストハムは1分にバレンティン・カステジャーノス（FW）、52分にジャロッド・ボーウェン（FW）、72分にトマーシュ・ソーチェク（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

