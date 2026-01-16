かつて「カラーギャング」や「治安が悪い」というイメージが強かった池袋。しかし、近年の大規模な再開発により、そのイメージが劇的に塗り替えられつつあります。2026年3月の「IT TOWER TOKYO」開業を目前に控え、実際の治安や居住意向はどう変化したのでしょうか。最新の意識調査から、変貌を遂げる池袋の現在地と、私たちが抱く「固定観念」の正体に迫ります。

新宿、渋谷と並ぶ「東京三大副都心」の一角でありながら、池袋という街は長年、どこか「危うさ」を孕んだイメージで語られてきました。特に平成期においては、人気ドラマ『池袋ウエストゲートパーク（IWGP）』などの影響もあり、繁華街の雑多な喧騒、カラーギャングの存在、そして時折ニュースを騒がせる事件の舞台としての印象が強く刻まれていたのは否定できません。

株式会社CHINTAIが実施した「池袋の治安イメージと再開発による意識変化」に関する調査（2026年1月発表）によると、「平成の池袋」に対して「非常に悪い」「少し悪い」というネガティブな印象を抱いていた人は47.8％にのぼります。回答者の約半数が、当時の池袋を「治安が悪い街」として認識していたことになります。

その要因として最も多く挙げられたのは「ニュース報道」（38.4％）でしたが、興味深いのは「ドラマ・アニメ・映画などの舞台設定」も19.2％と高い数字を示している点です。メディアが作り上げた「フィクションとしての池袋」が、実在する街のイメージを規定してしまった側面が強いといえるでしょう。

しかし、現在はそのような空気感は一変しています。同調査によれば、現在の池袋の治安について「悪い」と答えた人は35.8％にまで減少しました。一方で「普通」「少し良い・非常に良い」と答えた人は合計で約6割（64.2％）を占めており、ネガティブなイメージが着実に後退していることが浮き彫りになりました。

この変化の背景には、情報源の多様化があります。平成期はテレビニュースや新聞が主なイメージ形成の場でしたが、昨今は「SNSで見かけた話題」（14.3％）が家族や友人の口コミを上回る影響力を持っています。SNSを通じて、街の「今」の風景や、お洒落なカフェ、整備された公園などのビジュアル情報がリアルタイムで拡散されることで、古い固定観念がアップデートされているのです。

また、調査によると、数年前と比べて治安が「良くなった（少し含む）」と感じている人は27.0％に達しています。その最大の理由として挙げられたのが「再開発で街全体がきれいになった」（54.3％）という声です。環境の美化が、人々の心理的な安心感に直結している様子がうかがえます。

2026年「IT TOWER TOKYO」開業が象徴する、西口の大変化

池袋の変貌を語るうえで欠かせないのが、現在進行形の大規模再開発です。特に、かつて「治安の懸念」の象徴でもあった西口エリアの変化は目覚ましいものがあります。

2026年3月には、西口の新たなランドマークとなる「IT TOWER TOKYO」が開業を控えています。こうした最新インフラの整備について、調査では約6割（55.6％）の人が認知しており、そのうち40.0％が「西口がきれいになり、全体的に明るくなった」とポジティブな変化を実感しています。

「ダサい、古い、怖い」といったネガティブな三拍子は過去のものになりつつあり、代わって「洗練、国際的、活気」といったキーワードが台頭しています。アニメ文化の発信地としての「乙女ロード」の定着や、南池袋公園に代表される芝生広場の整備など、多様な層が安心して滞在できる空間が増えたことが、街の「体感治安」を押し上げているのは間違いありません。

また警視庁『区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数』を紐解くと、豊島区の犯罪認知件数は、過去10年で劇的に減少しています。かつて2010年代初頭には年間8,000件を超えていた時期もありましたが、近年ではその半分近くまで減少する年もあります。特に池袋駅周辺の街頭犯罪（ひったくりや路上強盗など）の減少幅は大きく、自治体と警察による防犯カメラの設置推進やパトロール強化が実を結んでいる格好です。

しかし、こうした「実利的な安全性」の向上に対し、居住意向がどこまで追いついているかは別の問題です。今回の調査で「池袋に住みたいか」という問いに対し、「住みたい」と回答したのは32.7％にとどまりました。住みたくない理由の筆頭には、依然として「治安が悪いイメージ」（27.6％）が挙げられています。たとえ犯罪統計が改善し、街が物理的にきれいになったとしても、一度染み付いた街の記憶を完全に払拭するには、まだ時間がかかるといえそうです。

また、居住を阻むもう一つの現実的な壁が「コスト」です。住みたくない理由の第2位には「家賃が高そう」（27.2％）がランクインしています。国土交通省の「令和6年都道府県地価調査」を見ても、池袋周辺の地価は依然として高い水準で推移しており、利便性が高まる一方で「コスパの良さ」というかつての池袋の魅力が薄れている懸念もあります。便利で安全な街になればなるほど、家賃相場が上がり、一般層が手を出せなくなるという、都市開発特有のジレンマに直面しているのです。

池袋は今、単なる「遊びに行く街」から「選ばれる居住地」へと脱皮できるかどうかの分水嶺に立っているといえるでしょう。2026年の大型タワー開業を経て、さらにビジネスやITの集積が進めば、街の客層はさらに変化するのは確実。「池袋は治安が悪い」というイメージが完全に過去のものになるのは、そう遠くない未来かもしれません。

［参考資料］

株式会社CHINTAI『「池袋＝治安が悪い」はもう古い？ 平成のイメージから変わる、令和の池袋再開発で治安の印象は12.0％改善』