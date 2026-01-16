¡ÖÀµÄ¾¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»ùÆ¸¤¬¡Ä¡×Ê¸µþ¶èÌ¾Ìç¡È¸øÎ©¡É¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎËÜ²»¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë°Û¾ï»öÂÖ
ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¤òÌÜÅª¤ËÍèÆü¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í²ÈÄí¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶èÆâ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤òÃæ¿´¤Ë³°¹ñÀÒ¤Î»ùÆ¸¤¬2019Ç¯Èæ¤Ç2.4ÇÜ¤Î467¿Í¤ËËÄ¤é¤ß¡¢Ì¾Ìç¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö3S1K¡×¤Ë¤ÏÆþ³Ø´õË¾¤¬»¦Åþ¡£Âç¼ê¿Ê³Ø½ÎSAPIX¤Ç¤â¡¢è¬²ÙÃ«¹»¤äË½§¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î1³ä¤òÃæ¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼º£¡¢Ãæ¹ñ¿Í²ÈÄí¤ÏÆüËÜ¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ê¸µþ¶è¤Ø¤È°Ü¤ê½»¤à¤Î¤«¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²Ú¶£100Ëü¿Í»þÂå¡¡¿·Ãæ¹ñÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ç·ãÊÑ¤¹¤ë¼Ò²ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢µÞ³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í²ÈÄí¤Î¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¸½¾ì¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£¢¨ÅÐ¾ì¤¹¤ë¼èºà¶¨ÎÏ¼Ô¤Î¸ª½ñ¤äÇ¯Îð¤Ï¼èºàÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ°éÇ®¿´¤ÊÃæ¹ñ¿Í¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÊ¸µþ¶è¡¦Ì¾Ìç¾®¡Ö3S1K¡×
»Ò¶¡¤ËÆüËÜ¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¤ÎÏ¢º¿¤¬º£¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÌ¾Ìç¾®³Ø¹»¡Ø3S1K¡Ù¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»Ò¶¡¤ò3S1K¤ËÆþ³Ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Î¸Å¤¤²È¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ÎÊ¸µþ¶è¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡½¡½¡£¡ÖÊ¸µþ¶è¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÅìµþÂç³Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¡¢Æþ³Ø¤µ¤»¤¿¤¤¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£
Ãæ¹ñ¤Ç·î´Ö3²¯¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¿Íµ¤SNS¡Ö¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¡×¡£¤½¤ÎSNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ø¤Î°Ü½»¡¢¶µ°é´ØÏ¢¾ðÊó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦¡£
ÏÃÂê¤ÎÌ¾Ìç¾®³Ø¹»¡Ö3S1K¡×¤È¤Ï¡¢Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ëÀ¿Ç·¡Î¤»¤¤¤·¡Ï¡¢ÀéÂÌÌÚ¡¢¾¼ÏÂ¡¢·¦Ä®¡Î¤¯¤Ü¤Þ¤Á¡Ï¤Î4¤Ä¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ò»Ø¤·¡¢¶µ°éÇ®¿´¤ÊÃæ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ç¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¸øÎ©¾®¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡ÄÊ¸µþ¶è¤Ø¤Î¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¡¢5Ç¯´Ö¤Ç1.5ÇÜ
¼ÂºÝ¡¢3S1K¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ä¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¶µ°é´Ä¶¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢Ê¸µþ¶è¤Ë°Ü¤ê½»¤à³°¹ñ¿Í²ÈÄí¤¬¶áÇ¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤Î¿ô¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤òÃæ¿´¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï2019Ç¯Èæ¤Ç2.4ÇÜ¤ÈµÞÁý¤·¡¢467¿Í¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£Æ±¶è¤Ë½»¤àÃæ¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢2019Ç¯Èæ1.5ÇÜ¤Î8169¿Í¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÊ¸µþ¶è¤Î³Ø¹»Â¦¤Ï¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Û¤É¶á¤¤Ê¸µþ¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Î¡ËSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê3S1K¤Î¡ËÏÃ¤¬¼ÂÂÖ°Ê¾å¤Ë¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¸µþ¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¹â¶¶ÂóÌéÅý³ç»ØÆ³¼ç»ö¤â¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ê3S1K¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ò¡Ë¡ØÌ¾Ìç¹»¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê3S1K¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë4¹»¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸øÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤¹¡£»È¤¦¶µ²Ê½ñ¤ä´ù¤â¡¢¶èÆâ¤ÎÂ¾¤Î¾®³Ø¹»¤È¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¶µ°÷¤âÅöÁ³¡¢Äê´ü°ÛÆ°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶èÆâ¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Î¾®³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤â¡Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¡ËÆ±¤¸¶µ°é´Ä¶¤Ç³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ç3S1K¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¹ñÀÒ¤Î»ùÆ¸¤¬Ê¸µþ¶è¤ÇÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÏÆüÃæ¤ÎËÝÌõµ¡¤äÆüËÜ¸ì»ØÆ³¶¨ÎÏ°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤Î¶µ»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¡¢¡ÊÃæ¹ñ¿Í»ùÆ¸¤È¡ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ²»¤âÏ³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃæ¹ñ¿Í¿Íµ¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»Ò¶¡¤ÎÄÌ³Ø¤òÈò¤±¤ëÆ°¤¤â
Ê¸µþ¶è¤Ë½»¤ß¡¢»Ò¶¡¤¬¶èÆâ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢40Âå¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤âº¤ÏÇµ¤Ì£¤À¡£¡Ö3S1K¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¿Ç·¾®³Ø¹»¤¬ºÇ¤âÃæ¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¼þÊÕ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤¬µÕ¤ËÀ¿Ç·¾®³Ø¹»¤Ø¤ÎÄÌ³Ø¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Î»Ò¶¡¤¬ÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤Ë¤âÃæ¹ñ¿Í»ùÆ¸¤¬°ÊÁ°¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Î»ØÆ³¶¨ÎÏ°÷¤¬¼ø¶ÈÃæ¤â¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î»ùÆ¸¤Ïº£¡¢¿Íµ¤¤ÎÊ¸µþ¶èÆâ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¡¢²¿¿ÍºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¹â¶¶»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¹ñÀÒÊÌ¤Î»ùÆ¸¿ô¤Ï¡¢°ìÀÚ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Ê¸µþ¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²þ¤á¤Æ¡¢¹ñÀÒÊÌ¤Î»ùÆ¸¿ô¤¬Ê¬¤«¤ë»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤ò¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤Ç»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Îº®Íð¤Ï¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤«¤éÆüËÜ¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤Î´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¡ÖÇÈ¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÊ¸µþ¶è¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¹Á¶è¤ä¿·½É¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ê¤ÉÅìµþÅÔ¿´¤ÎÂ¾¤Î¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÌ¾Ìç¾®³Ø¹»¡×¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤Î³Ø¶è¤ÎÃÏ¿Þ¤ÈÉÔÆ°»º¾ðÊó¤È¤¬É³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°Ü½»´ØÏ¢¾ðÊó¤¬Æü¡¹Èô¤Ó¸ò¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
ºòº£¤ÎÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬ÇØ·Ê¤Î1¤Ä¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÅìµþ23¶è¤ÎºßÎ±Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÊ¬ÉÛ ½Ð½ê¡§½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Î¸øÉ½»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÆü·Ð¤¬ºîÀ®¡£2024Ç¯6·î»þÅÀ
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÅìµþ23¶è¤ÎºßÎ±Ãæ¹ñ¿Í¿ô¡Ê¾å°Ì15¶è¡Ë ½Ð½ê¡§½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Î¸øÉ½»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÆü·Ð¤¬ºîÀ®¡£2024Ç¯6·î»þÅÀ
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Î¶µ°éÇ®¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ÏÅöÌÌ¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ºë¶Ì¸©¤Î¤¢¤ëÃæ¹ñ¿ÍÀìÌç¤Î°Ü½»¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢µ¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±ü¿¼¤¯¤Ø¤È¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÍÌ¾¿Ê³Ø½Î¡ÖSAPIX¡×¤â¡¢º£¤ä¡Ö10¿Í¤Ë1¿Í¡×¤¬Ãæ¹ñ¿Í
¡Ö»Ò¶¡¤¬¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£1Ç¯´Ö¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢SAPIX¡Ê¥µ¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÆþ½Î¤µ¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¡Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏSAPIX¤ÎÆþ½Î¥Æ¥¹¥È¤Î²áµîÌä¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Æñ´ØÃæ³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¼ê¼õ¸³½Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖSAPIX¾®³ØÉô¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡£Ãæ¹ñSNS¤Î¡Ö¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¡×¾å¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢SAPIX´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤¬Æü¡¹Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ëSAPIX¤Î¡Öè¬²ÙÃ«¡Î¤ß¤ç¤¦¤¬¤À¤Ë¡Ï¹»¡×¡¢¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¹¾Åì¶è¤Î¡ÖË½§¹»¡×¤Ç¤Ï´û¤Ë10¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ãæ¹ñ¿Í¾®³ØÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SAPIX¤Î¶µ°é¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹Ìî²íÌÀ»á¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï¹ñÀÒÊÌ¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹»¼Ë¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸µþ¶è¤äÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É°ìÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ìî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SAPIX¤Ë¤ÏÆþ½Î¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÆüËÜ¸ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¿ÍÀ¸ÅÌ¤Þ¤Ç¤â¤¬Æþ½Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÅöÁ³¤À¤¬¡¢¼ø¶È¤Ç¤âÃæ¹ñ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¼è¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤í¡ÖÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î³ØÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿»ùÆ¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Á¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Âç¼ê½Î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¡ÖÇÈ¡×¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¡Ö¡ÊÃæ¹ñÀÒ¤Î¡ËÀ¸ÅÌ¿ô¤Ïº£¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¶µ°é´Ä¶¤òµá¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢SAPIX¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹Ìî»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤Îºë¶Ì¸©¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÀìÌç°Ü½»¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¡Ø½Ð¸ý¡Ù¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Î¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤SAPIX¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤âSAPIX¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤Ï¤â¤Ï¤äÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ßõÎõ¤ÊÆüËÜ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤â¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÍÌ¾½Î¤ÇÀ®ÀÓ¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¿Æ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·ÌÂÏÇ¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ËÝ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¶¥Áè¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î¶¥Áè¤Ï´û¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ëÁ°¡¢»Ò¶¡¤Î»þÂå¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÅìÂç¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ô¡¢10Ç¯¤Ç3ÇÜ¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¶µ°éÇ®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ÎºÇ¹âÊö¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÂç¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ô¤Ï2024Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç3545¿Í¤ËÃ£¤·¡¢2014Ç¯¤Î3ÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Á´Î±³ØÀ¸¤Î7³ä¤òÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬Àê¤á¡¢³ØÀ¸¿ôÁ´ÂÎ¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢º£¤äÃæ¹ñ¿Í¤¬ÅìÂç¤Î³ØÀ¸¤Î1³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
ÆÃ¤Ë¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤Ê¤Î¤¬Âç³Ø±¡À¸¤À¡£¼Â¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î95¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë3361¿Í¤ÏÂç³Ø±¡À¸¡£ÅìÂç¤ÎÁ´Âç³Ø±¡À¸¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤òÃæ¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼ÅìÂç¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ê¸µþ¶è¤ÎËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òË¬¤ì¡¢2¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ËÏÃ¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÂç³ØÆþ»î¤Ï´ðËÜ¡¢¤¿¤Ã¤¿1²ó¤Î¹â¹Í¡Î¥¬¥ª¥«¥ª¡Ï¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÁ´¹ñÅý°ìÂç³ØÆþ»î¡Ë¤Î»î¸³¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅÀ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÀ¸ÃÏ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌµþÂç³Ø¤Ç¤â³Æ¾Ê¤´¤È¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤ë³ØÀ¸¤Î¿Í¿ô¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÂç¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿ÉÔÊ¿Åù¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥Ù¥ëÅª¤Ë¤â¡ÊÃæ¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î¡ËËÌµþÂç¤äÀ¶²ÚÂç¤è¤ê¤â¡¢ÅìÂç¤ËÆþ¤ëÊý¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤â¡Ä¡Ä¡×
¸½ºß¡¢ÅìÂç¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ö¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÃË»ÒÎ±³ØÀ¸¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ÅìÂç¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â¡¢·Êµ¤¤Î°¤¤º£¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¡¢ÎÉ¤¤»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñ¿Í³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç¤ä¤Ï¤ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÎ±³ØÀè¤ÏÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î±Ñ¸ì·÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âºÇ¶¯¤Î³ØÎò¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Àº£¤ÎÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ä¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
²¤ÊÆ¤ËÈæ¤ÙÎ±³Ø¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤ÆüËÜ
ÅìÂçÂç³Ø±¡¡¦¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ËºßÀÒ¤·¡¢°ÊÁ°¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¤â³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊÌ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃË»ÒÎ±³ØÀ¸¡Ê27¡Ë¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜÎ±³Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö±Ñ¹ñ¤ÏÀ¸³èÈñ¤ä¼ø¶ÈÎÁ¤¬¹â¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÎ±³Ø¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¾å¤Ë¡¢³¹¤â½»¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Å¬±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
°Âµ«¾Ê°Â·Ä»Ô¤Î½Ð¿È¡£2019Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¸å¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Èà¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñÍ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃæ´ÖÁØ¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¥ê¥Ã¥Á¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÏÉÏ¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤È¤ª¶â¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¬±Ñ¹ñ¤òÎ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢³¤³°Î±³Ø¤ò¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¸å¤âÉ¬»à¤Ç¡ÖÆ»¡×¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃæ¹ñ¤«¤éµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢°ÂÁ´¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤òÁª¤Ó¡¢2022Ç¯¤ËÅìÂç¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤ÆÁá2Ç¯Í¾¤ê¡£±Ñ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤È¤ÎÀ¸³è¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï³ØÈñ¤¬Ç¯´Ö¿ôÀéËü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤È¿ôÉ´Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÎ±³Ø¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¹ñ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Î±³ØÀ¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼èºàÈÉ