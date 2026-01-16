¡ÈÇ¯ÎðÈó¸ø³«¡É¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¡¢Ç¯Îð¤ò¥Ð¥é¤µ¤ìÆ°ÍÉ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×
¡¡Ç¯ÎðÈó¸ø³«¤Î·Ý¿Í¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄÈþµª¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤«¤éÇ¯Îð¤ò¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë·èÄêÅª¤Ê°ì¸À¤òÊü¤¿¤ì¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿¡£
¡¡1·î15Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»ö·ï¤Ï¡¢SNS¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ã¤Ñ¡Ä¡ÄÇ¯¿©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ç¯Îð¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤ë°ðÅÄ¤¬¡ÖÇ¯¿©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤â¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡ÖÇ§¤á¤Ê¤µ¤¤¡£¥ï¥·¤Î1¸Ä¾å¤ä¤ó¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö35¡Á6ºÐ¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤µ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò½Ð¤¹¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤À¤±¤ä¤ÇÇ¯Îð¥Ð¥é¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¡¢MC¤Î¤Ú¤¨¤â¡Ö°ðÅÄÈþµª¡Ê35¡Ë¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÊØ¾è¡£¤¹¤ë¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¡Ê36¡Ë¤Í¡×¤ÈÄûÀµ¡£¤Ú¤¨¤¬¡Ö¡Ê36¡Ë¡×¤ÈÉü¾§¤¹¤ë¤È¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£