お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（37）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。ダサいと感じる男性芸人の行動を挙げた。関西人がざまざまなシチュエーションで使う「アホちゃう!?」。恋愛や異性に対して感じる“アホちゃう!?”なエピソードをブラックマヨネーズ・吉田敬、紅しょうがが持ち寄った。稲田は「“今日だけは慰めて”っていう…いつもは言わんけど、今