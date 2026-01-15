²¤½£½ô¹ñ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Î±é½¬¤Ë·³ÂâÇÉ¸¯¤Ø¡¡ÊÆ¹ñ¤¬Ê»¹ç¤Î¶¼¤·¤ò¶¯¤á¤ëÃæ
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ËÌ¶Ë·÷¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¶¯À©Ê»¹ç¤¹¤ë¤È¤Î¶¼¤·¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢Ê£¿ô¤ÎËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ï14Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤Î¹çÆ±±é½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¿ô¤Î·³Í×°÷¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏNATO¤ÇºÇÂçºÇ¶¯¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬Â¾¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤òÊ»¹ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¿ô½½Ç¯Íè¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÆ±ÌÁ¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÉ±Ò¤òÃ´¤¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ì¤ÐNATO¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë½ª¤ï¤ë¤È·Ù¹ð¡£15Æü¡¢¡ÖNATOÆ±ÌÁ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡×·³»öÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯·³¤È¤Î¹çÆ±±é½¬¤Î¤¿¤á¡¢º£½µ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë·³Í×°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥Ì¡¼¥¯¤ËÎÎ»ö´Û¤ò³«Àß¤¹¤ë·×²è¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
NATO¤Î¹ñ¤¬Â¾¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤Î·±Îý¤Ë·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ç¤Î¹çÆ±±é½¬¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉËÌÀ¾Éô¤Î¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯±§Ãè´ðÃÏ¤ËÌó150¿Í¤ÎÊ¼°÷¤òÃóÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢NATOÆâÉô¤Î¶ÛÄ¥¤¬Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¿å½à¤Ë¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¾ÝÄ§À¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÏ¢ÂÓ¤Î½ÅÍ×¤ÊÉ½ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ëÌî¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ¸øÁ³¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9Æü¤ËÀÐÌý¶È³¦´´Éô¤È³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤¬Ë¾¤â¤¦¤¬Ë¾¤à¤Þ¤¤¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç²¿¤«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£